Maison complètement transformée : une miss France dévoile le résultat bluffant en photos

Mon compagnon, c'est mon chat

D'ailleurs, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier s'affiche avec un magnifique chat sur les clichés mais sans chéri. Très discrète sur sa vie privée, elle avait pourtant évoqué un petit-ami au micro de l'émission d'Europe 1 Ca fait du bien, le 5 janvier 2021.

Craignant la fameuse 'malédiction des petits copains' qui touche toutes les nouvelles Miss France et qui veut que chaque reine de beauté se sépare de son copain au maximum l'été suivant son élection, Amandine Petit voulait tout de même y croire. "Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose", avait-elle déclaré rassurant ainsi son compagnon de longue date Julien.

Malheureusement en avril 2021, Amandine Petit annonçait qu'elle était célibataire. "On restera là-dessus", avait-elle confié, un peu amère à Gala. Par la suite en janvier 2022, elle avait confié aux journalistes de Télé Star : "Au cours de l'année dernière, quand on me demandait quels sont mes goûts sur telle ou telle chose, je répondais toujours. Mais je ne disais rien sur ma vie privée. Je vais donc continuer. Mon compagnon, c'est mon chat. Il faut savoir garder une part de vie privée pour atteindre un certain équilibre."