Vaimalama Chaves : Son compagnon Nicolas Fleury victime d'un violent accident

La journée du 13 juin 2022 ne s'est pas passée comme prévue pour le compagnon de Vaimalama Chaves. En story Instagram, Nicolas Fleury a raconté l'une de ses grosses mésaventures à sa communauté. Une belle frayeur !

Le cher et tendre de Miss France 2019 est un sportif de haut niveau. C'est un féru de VTT Trial et depuis 2014, il est sélectionné en équipe de France avec laquelle il a participé à la tournée de Coupe du Monde avec les plus grands de la discipline. En 2015, il a eu le bonheur de décrocher la médaille d'or des championnats du monde. Bien qu'il soit doué, Nicolas Fleury n'échappe toutefois pas à des accidents. Il en a d'ailleurs eu un nouveau en ce début de semaine.

Alors qu'il était parti tourner de nouvelles images en pleine nature, le compagnon de Vaimalama Chaves a été victime d'un "violent crash sur la fin de journée". Une mauvaise nouvelle qu'il a annoncée en postant une photo en noir et blanc sur laquelle on peut découvrir des pièces de son vélo cassées. "Le vélo a pris un sacré coup et le bonhomme aussi. Je suis passé de 40km/h à 0 en 1 mètre suite à un impact contre un rocher qui se cachait par là. L'épaule est dans le même état que la pédale à peu de choses près, rien de cassé normalement, je vous donne des nouvelles demain", peut-on lire.

Repos forcé pour Nicolas Fleury

Ce mardi 14 juin, Nicolas Fleury a donné de ses nouvelles. Et elles n'étaient guère plus réjouissantes. "L'épaule ne va pas beaucoup mieux qu'hier soir. Aujourd'hui, repos forcé et on reprend le tournage demain. En espérant que ça aille mieux ! Au programme : jeu de cartes, barbecue et massage à gogo pour remettre tout ça", a-t-il écrit. Il a ensuite tenté de relativiser en se disant que les images qu'il a tournées hier étaient "complètement folles". "On vous prépare une pépite", a-t-il promis optimiste.

Début mai, le charmant brun dévoilait également qu'il avait été victime d'un accident à vélo. Une grosse chute qui l'avait mené aux urgences. "Belle chute, réception tête. Une belle grosse plaie, bien profonde derrière l'oreille qui mérite un peu de couture !", dévoilait-il.