Vaimalama Chaves, son chéri Nicolas victime d'une grosse chute : une "plaie profonde" et visite aux urgences

Depuis plus de deux ans déjà, Vaimalama Chaves a trouvé l'amour en la personne de Nicolas Fleury. L'ex-Miss France et le charmant brun se sont rencontrés lors d'un gala organisé par l'école des Arts et Métiers où il était étudiant. Mais depuis plusieurs années, la réelle passion de Nicolas Fleury se trouve loin des bancs d'école. Il est en effet un féru de VTT Trial. Il s'est même construit une carrière de sportif de haut niveau et depuis 2014, il est sélectionné en équipe de France avec laquelle il a participé à la tournée de Coupe du Monde avec les plus grands de la discipline. En 2015, ce fut la consécration, lorsqu'il a décroché la médaille d'or des championnats du monde.

Nicolas Fleury a beau être un champion, il n'évite pas toujours les accidents. "Parfois, je me dis que je cherche un peu les problèmes avec ce que je fais à vélo", a-t-il d'ailleurs reconnu mardi 3 mai 2022, après une chute. L'incident n'était pas négligeable puisqu'il lui a dû d'être emmené aux urgences. "Longue journée...", a-t-il d'abord commenté sur une photo de lui face à plusieurs pompiers en story Instagram (voir notre diaporama). Après quoi, il a été embarqué dans un camion d'ambulance, direction l'hôpital. Durant le trajet, Nicolas a détaillé sa blessure. "Belle chute, réception tête. Une belle grosse plaie, bien profonde derrière l'oreille qui mérite un peu de couture !"

Finalement, plus de peur que de mal pour le sportif originaire de Besançon. "Après quelques heures passées aux urgences et un peu de couture à droite et à gauche sur mon crâne, je suis enfin à la maison et tout va bien !", a-t-il rassuré. Et pour lui d'avoir une pensée pour les professionnels de santé : "Merci aux infirmières et aux médecins, on ne le dira jamais assez".

Nicolas Fleury peut être également certain d'être bien soigné par sa chérie Vaimalama avec qui il vit depuis 2020 et entre eux c'est toujours autant l'amour fou. Pas question toutefois de brûler les étapes en ayant des enfants par exemple. Le couple a assuré plusieurs fois n'être pas du tout prêt.