"Il va totalement me déformer le corps" : Vaimalama Chaves cash sur son non-désir d'avoir un enfant

Depuis plus d'un an et demi maintenant, Vaimalama Chaves file le parfait amour avec Nicolas Fleury. Inséparables, les amoureux vivent déjà ensemble et multiplient les sorties publiques ou autres voyages romantiques comme tout récemment en Italie où elle a notamment été confrontée à une grande première. Toujours partante pour l'aventure donc, l'ancienne Miss France est en revanche très réticente sur un sujet tout particulier : celui de faire un bébé avec son chéri.

En effet, à 26 ans, la belle tahitienne n'est pas du tout prête pour ça comme elle l'a expliqué avec son honnêteté légendaire ce mardi 9 novembre dans l'émission Un éclair de Guény sur radio VL. "Un bébé ? Non. Pourquoi ? Parce que lui (Nicolas Fleury, ndlr), c'est déjà un grand bébé et il faut s'en occuper, c'est déjà pas mal", a-t-elle expliqué avec humour. Avant d'ajouter, toujours très cash : "Un bébé, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop de responsabilité et je ne suis pas prête à mettre de côté qui je suis pour m'occuper de quelqu'un d'autre qui deviendra ma priorité. Sans compter qu'il va totalement me déformer le corps alors que j'essaye grave de me sculpter. Je vais avoir des obligations 'maternelles' et tout, les montées de lait, tout ça, tout ça. Ah non, flemme !"

Vaimalama Chaves a en tout cas très probablement déjà trouvé l'homme de sa vie et celui qui pourrait être le père de ses enfants en la personne de Nicolas. Rappelons que leur rencontre avait d'ailleurs tout l'air d'être l'oeuvre du destin. "J'étais étudiant aux Arts et Métiers qui organise chaque année un grand Gala. J'étais responsable d'inviter des personnalités connues. J'étais censée m'occuper de Vai toute la soirée. On s'est rencontrés à ce moment-là", avait confié le jeune homme lors de son passage avec sa chérie dans 50' Inside.