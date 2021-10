Vaimalama Chaves en couple : vacances de rêve en Italie avec Nicolas, son petit "esquimau"

Ravis de découvrir de nouveaux clichés de Miss France 2019, les internautes ont rapidement commenté ses sublimes clichés : "Tellement belle et rayonnante", "Tu es tellement belle !!", "Bonnes vacances", "Vous êtes trop beaux vous deux!!!!!! J'espère que tu as gouté pour nous aussi et a tous!!!! J'attends des conseils gastronomiques aiguisés de la part du chef Vai" peut-on lire en commentaires.

En story, la jolie brune a également dévoilé l'emploi du temps très chargé de ses vacances. Siestes "pré dej" pour profiter de l'adage italien Carpe Diem, promenades dans la vieille ville en amoureux, diner dans le van avec son homme... L'ancienne candidate de Danse avec les stars a confié sillonner le nord de l'Italie avec son compagnon dans un camping car.

Le couple s'est ensuite rendu à Pise et Vai a fait un sublime cliché à côté de l'incontournable tour de la ville imaginée par l'architecte Bonanno Pisano. Mais au lieu de faire la traditionnelle photo où la plupart des touristes semblent retenir la tour penchée qui semble en train de tomber, l'interprète du titre Jardin d'hiver a préféré la pousser... avec ses fesses ! "Quand t'as le boule qui chamboule" écrit-elle, amusée et toujours accompagnée de celui qu'elle surnomme son "esquimau italien".