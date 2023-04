Diaporama : Marcel Amont uni à Marlène, de 17 ans sa cadette : photos de leur mariage dans les Pyrénées, des larmes ont coulé

Marcel Amont uni à Marlène, de 17 ans sa cadette : photos de leur mariage dans les Pyrénées, des larmes ont coulé Archives - Mariage religieux de Marcel Amont et Charlène à Borce dans les Pyrénées Atlantiques, en présence de leurs enfants Romélie et Mathias. © Jean-Claude Woestelandt / Bestimage © BestImage, JEAN-CLAUDE WOESTELANDT / BESTIMAGE

Marlène avait 17 ans de moins que son époux Marcel, Archives - Mariage religieux de Marcel Amont et Charlène à Borce dans les Pyrénées Atlantiques, en présence de leurs enfants Romélie et Mathias. Le 3 octobre 1998 © Jean-Claude Woestelandt / Bestimage © BestImage, JEAN-CLAUDE WOESTELANDT / BESTIMAGE

Ils sont restés mariés jusqu'à sa mort en 2023 Rétro - Décès de Marcel Amont - Archives - Mariage religieux de Marcel Amont et Charlène à Borce dans les Pyrénées Atlantiques, en présence de leurs enfants Romélie et Mathias. Le 3 octobre 1998 © Jean-Claude Woestelandt / Bestimage © BestImage, JEAN-CLAUDE WOESTELANDT / BESTIMAGE

5 / 30