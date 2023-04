Marcel Amont uni à Marlène, de 17 ans sa cadette : photos de leur mariage dans les Pyrénées, des larmes ont coulé

Le 3 octobre 1998, Marlène a dit "oui" à Marcel Amont lors d'une magnifique cérémonie célébrée à Borce dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour ce grand jour, la mariée avait choisi de porter une jupe et une veste crème assorties. De son côté, l'ancienne vedette du music-hall portait une veste de costume bleue claire associée à une cravate à motifs marine ainsi qu'un pantalon sombre. Après s'être passés la bague au doigt et avoir versé quelques larmes, les époux se sont embrassés sous les épées de nombreux compagnons d'armes habillés en vêtements traditionnels de la région. Par la suite, le couple a pu déguster un repas typique des Pyrénées avec leurs proches mais aussi et surtout leurs deux enfants Romélie et Mathias.

Interviewé par le magazine France Dimanche en 2014, celui qui a sorti son premier disque Miramon en 1956 accueillait les journalistes dans sa maison familiale cosy située à Saint-Cloud. En compagnie de son épouse Marlène de 17 ans sa cadette, il racontait leur rencontre, leur coup de foudre mais aussi leurs escapades dans les Pyrénées, plus particulièrement dans la vallée d'Aspe. "J'ai eu Katia, ma fille aînée, à 27 ans, et puis Alexis, avant de divorcer et de mener une vie de joyeux célibataire. Quand j'ai rencontré Marlène, j'avais 47 ans. C'est elle qui a tout agencé dans notre maison et qui est tombée amoureuse de la vallée d'Aspe. Elle a aménagé la vieille grange de ma famille".

Un couple fusionnel

Agé de 85 ans au moment de cette interview, Marcel Amont indiquait passer beaucoup de temps à écrire, sa femme n'étant jamais bien loin de lui. "J'adore écrire. J'écris comme je parle. Chaque jour, Marlène se charge de taper (...) Dis Marlène, c'est bien nos 37 ans de mariage que nous fêtons cette année ?" indiquait-il tendrement aux journalistes.

Mort le 8 mars 2023 à 93 ans dans son domicile de Saint-Cloud, le chanteur qui s'était produit à l'Olympia en 1970 a eu des obsèques intimes où seule sa famille était présente. De nombreuses personnalités lui avaient rendu hommage mais aussi Jean-Pierre Pasqualini, directeur des Programmes de Melody TV qui avait déclaré : "On gardera le souvenir d'un artiste passionné par la langue française et la scène, son domaine. Capable de faire sourire et rire, comme réfléchir ou pleurer, il était de la race des Artistes complets".