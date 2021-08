Marcel Amont : Sa fille Katia est dans le coma depuis déjà deux mois

Le chanteur Marcel Amont, figure populaire de la chanson française des années 1960 et 70, est un père touché par un drame atroce. Comme le rapporte le magazine France Dimanche, sa fille aînée Katia a été admise à l'hôpital et est depuis dans le coma.

Selon les informations de nos confrères, Katia a été victime d'une rupture d'anévrisme. Comme l'explique le site spécialisé dans la santé Vidal il s'agit précisément d'une "dilatation localisée d'une artère (...) qui, à partir d'une certaine taille, peut se fissurer ou se rompre, provoquant une hémorragie." Suite à ce problème de santé, elle a malheureusement terminé dans le coma et cela fait désormais deux mois - le magazine est dans les kiosques ce vendredi 6 août 2021 - qu'elle est hospitalisée dans un établissement de la région parisienne. Un cauchemar pour l'interprète des tubes Bleu, Blanc, Blond et Un Mexicain aujourd'hui tout de même âgé de 92 ans...

Katia est née en 1956, d'une première union de Marcel Amont. Une histoire qui avait aussi donné naissance à un fils, Alexis. Le chanteur est très proche de ses enfants et de ses petits-enfants. "Ma fille aînée, Katia, m'a donné deux petits-enfants qui ont plus de 25 ans. Et nous sommes en contact permanent...", disait-il par exemple en 2016 dans les pages de France Dimanche. Deux ans plus tôt, dans le même magazine, il évoquait déjà sa vie de famille, recevant les journalistes dans sa maison de Saint-Cloud. "J'ai eu Katia, ma fille aînée, à 27 ans, et puis Alexis, avant de divorcer et de mener une vie de joyeux célibataire. Quand j'ai rencontré Marlène [sa seconde épouse, NDLR], j'avais 47 ans", disait-il. Ensemble, ils ont eu deux autres enfants : Romélie et Mathias.

Depuis plusieurs années, Marcel Amont a pour gendre l'acteur Abel Jafri (Nelly et Monsieur Arnaud, Trois zéros, La Passion du Christ, Valérian...), lequel a épousé Katia dans la discrétion. Nul doute que le clan est constamment au chevet de celle-ci.