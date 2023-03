Le célèbre Marcel Amont est mort : Cyril Féraud "en larmes" pour son ami

Infatigable artiste

Toujours dynamique, il disait sa hâte de repartir en concert fin 2016, à 87 ans, répétant : "Après soixante-cinq ans de métier, je ne sais que monter sur scène !" Il était fier de garder la forme, ayant toujours fait "attention à sa santé, sa façon de vivre, de boire et de manger". C'est ainsi que l'infatigable artiste était également PDG de la société d'édition musicale Le Verger depuis 1967.

Fier de ses origines, il a enregistré de nombreux disques en béarnais. Il était marié et père de quatre enfants. Il était notamment le père de Katia, qui a épousé le comédien Abel Jafri et a eu deux enfants avec lui, ainsi que d'Alexis, nés d'une première union. "J'ai eu Katia, ma fille aînée, à 27 ans, et puis Alexis, avant de divorcer et de mener une vie de joyeux célibataire. Quand j'ai rencontré Marlène [sa seconde épouse], j'avais 47 ans", disait-il. Ensemble, ils ont eu deux autres enfants : Romélie et Mathias.

Ces dernières années, il avait fêté ses 90 ans sur scène à Paris en 2019, à l'occasion d'un concert à l'Alhambra, en compagnie d'artistes comme Serge Lama ou Nicoletta. Toujours à l'écoute des jeunes talents, en février 2020, il est président du jury du 10e Prix Moustaki. En octobre 2021, il avait sorti, pour la première fois, un roman, Adieu la belle Marguerite. Depuis l'été 2022, il s'était fait rare. "On gardera le souvenir d'un Artiste passionné par la langue française et la scène, son domaine. Capable de faire sourire et rire, comme réfléchir ou pleurer, il était de la race des Artistes complets", a écrit Jean-Pierre Pasqualini, directeur des Programmes de Melody TV