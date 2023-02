Diaporama : Mariage de David Douillet : sublimes photos de sa femme Vanessa, en robe bustier tout en transparence et broderie

1 / 13 Mariage de David Douillet : sublimes photos de sa femme Vanessa, en robe bustier tout en transparence et broderie

2 / 13 David Douillet a épousé Vanessa en 2017, après avoir eu un coup de foudre lors d'une réunion publique durant laquelle plus de 400 personnes étaient présentes. Exclusif - David Douillet et sa femme Vanessa Carrara lors du dîner de gala caritatif pour l'association Autistes Sans Frontières à l'hôtel Marcel Dassault à Paris© Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

3 / 13 Chacun déjà parent de leurs côtés, ils ont eu ensemble une fille, prénommée Blanche, née en 2016 Exclusif - David Douillet et sa femme Vanessa - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 » à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage

4 / 13 Le judoka a publié une photo sublime de leurs noces en 2017 pour marquer la Saint-Valentin 2023. David Douillet et sa femme Vanessa Carrara - Les célébrités dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2019 à Paris, France, le 29 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage

5 / 13 Très amoureuse, son épouse a également partagé des images de son mariage et notamment de sa magnifique robe. David Douillet et sa femme Vanessa Carrara - 3ème Gala caritatif des "Stéthos d'Or" qui récompensent les artistes qui contribuent au bien-être de tous, organisé par la Fondation pour la Recherche en Physiologie au George V à Paris, le 11 mars 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

6 / 13 Très complice, le couple a participé ensemble à l'émission Les Traîtres sur M6, un show qui les a encore plus rapprochés. David Douillet et Vanessa Carrara lors du match de finale du mondial de handball, France - Norvège à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le 29 janvier 2017. La France remporte le match 33-26. L'équipe de France décroche son 6ème titre mondial. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

7 / 13 Couple solide, ils affichent régulièrement leur amour, pour le plus grand plaisir de leurs followers. David et Vanessa Douillet à la 1ère édition des "Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie" au Pavillon Vendôme à Paris. Paris, le 19 mai 2016. © BestImage

8 / 13 David Douillet et sa femme Vanessa - Sorties des obsèques de Jean-Pierre Pernaut en la Basilique Sainte-Clotilde à Paris le 9 mars 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage

9 / 13 Exclusif - David Douillet et Vanessa lors d'une réunion publique Les Républicains, espace Gérard Philippe à Sartrouville, le 27 octobre 2015, dans le cadre de la campagne pour les élections régionales en Ile de France de Valérie Pécresse. © Alain Guizard / Bestimage © BestImage

10 / 13 Exclusif - David Douillet présente sa nouvelle compagne Vanessa lors du congrès fondateur des Républicains au Paris Events Center de la Porte de la Villette, à Paris le 30 mai 2015. © BestImage

11 / 13 David Douillet - Le prince de Monaco et D.Douillet donnent le départ de la course cycliste Sapaudia Monoïkos, entre Monaco et Albertville, le 20 juin 2022. Cet événement est organisé au profit de la lutte contre la leucémie, afin de promouvoir le don des cellules souches et favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

12 / 13 David Douillet, l'ancien champion de judo et ancien ministre, participe au MIPIM 2022 au Palais des Festivals à Cannes, le 16 mars 2022. Le MIPIM est le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, il rassemble des acteurs de l'immobilier de tous horizons du monde entier. Le MIPIM offre aux participants la possibilité de nouer des relations durables, de présenter de nouveaux projets et de jeter les bases de collaborations fructueuses. Cet événement se déroule du 15 au 18 mars 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage