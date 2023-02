Mariage de David Douillet : sublimes photos de sa femme Vanessa, en robe bustier tout en transparence et broderie

En août 2022, David Douillet confiait avec son épouse Vanessa les dessous de leur rencontre, un véritable coup de foudre. Durant cette interview réalisée pour Femme actuelle, l'ancien sportif, devenu homme politique et candidat d'émissions de télévision, et sa femme ne tarissaient pas d'éloges l'un envers l'autre. Lors de la Saint-Valentin, le judoka qui célèbre ses 54 ans ce 17 février 2023, a également partagé avec les internautes de sublimes photos de son mariage, ce que sa bien-aimée a fait également de son côté. Des images qui transpirent de bonheur et de romantisme.

Après avoir croisé le regard de Vanessa Carrara lors d'un événement publique où 400 personnes étaient rassemblées, David Douillet a été littéralement transpercé par la flèche de Cupidon. Celle qui deviendra sa future femme a confirmé le fait d'avoir rencontré son âme soeur au micro de Femme actuelle. Chacun a déjà un passé amoureux et familial : l'ancien ministre des Sports de Nicolas Sarkozy est papa de de Jérémie (joueur professionnel de basket-ball, né en 1991), de Myriam (née en 1994 et mariée au joueur de rugby Saia Tanginoa), et de Matteo (né en 1998), avec son ex-épouse, Valérie. De son côté, Vanessa est mère de deux enfants nés d'une précédente union quand elle démarre son histoire avec le médaillé olympique. Ensemble, ils accueillent ensuite 17 septembre 2016 une fille, Blanche.