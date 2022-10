David Douillet : Sa femme Vanessa dévoile les (très) mauvaises habitudes de leur fille Blanche

On essaye de faire du mieux que l'on peut pour nos enfants, mais parfois il faut savoir relâcher la pression. C'est certainement ce qu'a dû se dire Vanessa Douillet lorsqu'elle a publié une petite vidéo très marrante de sa fille Blanche. Il faut dire que la mère de famille n'a pas beaucoup de temps pour elle ces derniers temps puisqu'on l'a beaucoup vue à la télévision, notamment dans le nouveau jeu de M6 qui cartonne, Les Traîtres. Et que dire de son mari, le célèbre David Douillet qui est absolument partout. Après une brillante carrière sportive et politique, l'ancien judoka de 53 ans a visiblement un faible pour les émissions de télévision.

Après avoir participé à Mask Singer par la passé, il fait partie du casting de la dernière saison de Danse avec les stars, sur TF1. Une expérience qu'on imagine plus compliquée lorsque l'on fait 1m96 et qu'on est aussi imposant que peut l'être l'ancien champion olympique des plus de 100 kilos. Malgré toutes ses activités professionnelles, le champion a réussi à avoir une vie de famille épanouie avec sa femme Vanessa, avec qui il s'est marié en 2017. Avec celle qui était conseillère municipale de la ville de Bourg-en-Bresse et qui est depuis devenue hypnothérapeute, David Douillet a eu une fille, Blanche, née en septembre 2016 et qui vient donc de fêter ses 6 ans.

Blanche s'offre une journée très relax à la maison

Très active sur son compte Instagram, Vanessa Douillet vient de publier une courte vidéo très marrante de Blanche qui semble avoir la belle vie à la maison. On y voit la petite fille assise sur le sol en train de manger de la nourriture provenant probablement d'un fast-food très célèbre et sa mère de lister : "Manger devant la TV", "TV", "Frites", "Assise par terre" ou encore "Coca". Sur la célèbre chanson Fais pas ci, fais pas ça de Jacques Dutronc, la femme de David Douillet semble dépassée et finit par demander à ses abonnés en commentaire : "C'est quoi votre petit truc de mère parfaite ?", non sans une pointe d'humour.