David Douillet : Sa femme Vanessa face à une terrible angoisse liée à leurs enfants...

Ils étaient quatorze au départ et après plusieurs semaines de jeu, David Douillet et Clémence Castel sont les deux grands gagnants de l'émission Les Traîtres, lancée cette année sur M6. Un programme qui a véritablement cartonné et qui a permis de mettre en évidence les qualités de stratèges de l'ancienne gloire du judo, venu participer au côté de sa femme, Vannessa. Si cette dernière a rapidement été éliminée, son mari, qu'elle a épousé en août 2017 est allé au bout de l'aventure. Après ce beau moment à deux, ils ont pu rentrer à la maison et retrouver leurs trois filles.

Vanessa Douillet est la mère de deux enfants d'une précédente relation et ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Blanche, âgée de 5 ans. Aujourd'hui, comme pour des millions de familles, c'est la rentrée des classes et pour l'occasion, David Douillet et sa femme se sont confiés à Gala sur ce moment un peu particulier de l'année, mais qui ne leur fait pas peur. "On adore la rentrée car on prépare tout au début des vacances", assure Vanessa, qui doit s'occuper cette année d'une rentrée en troisième, une autre en sixième et au CP pour Blanche.

Trois filles aux caractères bien différents !

Une rentrée forcément différente des autres pour leurs enfants avec des parents aussi célèbres, mais visiblement tout se passe bien pour leurs filles. "On sait que ça existe. Quelques fois, ils nous en parlent mais ça n'est pas un problème", assure David Douillet. Les deux parents évoquent ensuite le profil de leurs enfants et la diversité est de mise dans la famille. "Elles sont toutes différentes. On a une grande qui est très artiste. Elle veut être comédienne (...) On a une deuxième qui est plutôt sportive. Elle est très rigoureuse à l'école. (...) Et la petite dernière est un mélange des deux", synthétise Vanessa.

J'ai peur du nid vide. David rigole car je suis une vraie mère poule

La rentrée, c'est également le temps qui passe. Une sensation pas forcément agréable pour Vanessa Douillet, comme elle l'explique : "J'ai peur du nid vide. David rigole car je suis une vraie mère poule. Je me dis : 'Oh la la, comment je vais faire quand elles vont toutes partir ?'". De son côté, l'ancien judoka qui réussit très bien professionnellement depuis l'arrêt de sa carrière sportive est beaucoup plus serein. "Comme j'ai déjà des enfants qui ont la trentaine, je suis déjà passé par-là. En plus, ils ont déjà des enfants. Donc, je suis déjà dans la case grand-papa. Je l'ai donc déjà compris et digéré. Chaque époque est géniale", conclut-il.