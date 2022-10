Diaporama : David Douillet : Sa femme Vanessa dévoile les (très) mauvaises habitudes de leur fille Blanche

Exclusif - David Douillet et sa femme Vanessa Carrara lors du dîner de gala caritatif pour l'association Autistes Sans Frontières à l'hôtel Marcel Dassault à Paris, France. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

David Douillet et sa femme Vanessa - Obsèques de Jean-Pierre Pernaut en la Basilique Sainte-Clotilde à Paris le 9 mars 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

Exclusif - David Douillet, Vanessa Carrara, Blanche Douillet, Matteo Douillet, Agathe et Romane - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7" à la Scène musicale à Paris. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Gaffiot-Moreau

5 / 13