Diaporama Meghan Markle et Harry : Quelle place dans l'ordre de succession pour leur 2e enfant ?

Le prince Harry et Meghan Markle (enceinte) lors de leur visite à la Canada House dans le cadre d'une cérémonie pour la Journée du Commonwealth

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, lors de l'évènement WE Day au Wembley Arena à Londres, Royaume Uni, le 6 mars 2019.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry en famille lors du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 juillet 2019 dans le Salon Vert au château de Windsor, entourés de la duchesse Camilla de Cornouailles, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le prince William, photographiés par Chris Allerton. ©Chris Allerton/SussexRoyal/PA Photos/Bestimage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie à Cape Town, Afrique du Sud.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex arrivent à la cérémonie des Endeavour Fund Awards à Londres le 5 mars 2020.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en pleine interview pour TIME 100 television ABC.

Le prince Harry et Meghan Markle lors d'une visite privée du cimetière national de Los Angeles, novembre 2020. Photo by Lee Morgan/PA Photos

Le prince Harry et Meghan Markle en visioconférence avec la militante Malala Yousafzai, sur YouTube.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.