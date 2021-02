Meghan Markle et Harry : Quelle place dans l'ordre de succession pour leur 2e enfant ?

Comme ils l'ont fait pour leur fils aîné, baptisé Archie Harrison Mountbatten-Windsor, le prince Harry et Meghan Markle préfèreront certainement élever leur deuxième enfant sans titre royal, tel un citoyen (presque) ordinaire. Une décision d'autant plus justifiée aujourd'hui, puisqu'ils ont définitivement pris leurs distances de la monarchie dans l'espoir d'une vie de famille paisible, loin du protocole et de la pression médiatique.

En revanche, contrairement à son grand frère né au Portland Hospital de Londres, le bébé devrait voir le jour en Californie. Voilà près d'un an maintenant que Meghan Markle et Harry ont posé leurs valises dans une grande villa située à Montecito, près de Santa Barbara. C'est d'ailleurs depuis chez eux qu'ils auraient enregistré leur prochaine interview événement avec leur voisine, une certaine Oprah Winfrey...