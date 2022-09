Diaporama : Michael Schumacher : Révélations d'un médecin très connu sur son hospitalisation

12 / 14

Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, visite l¹entreprise STMicroelectronics à Crolles, en Isère, France, le 12 juillet 2022. Cette visite sera l¹occasion de dévoiler la stratégie et les investissements pour l¹électronique dans le cadre France 2030, notamment à travers le projet de fonderie entre STMicroelectronics et GlobalFoundries annoncé dans le cadre de la cinquième édition du sommet Choose France. A Crolles le projet de " Mega-fab " porté par STMicroelectronics et l¹entreprise américaine GlobalFoundries, représente plus de 5,7 milliards d¹investissement et permettra la création de plus de 1 000 emplois sur le site. Ce projet renfrocera massivement la capacité de production en France dans les technologies qui seront au c¦ur des besoins de nos industries d¹ici à 2030, et contribuera à la résilience industrielle française et européenne en matière d¹approvisionnement en composants. Le site de Crolles deviendra ainsi le plus important site de production de puces français et l¹un des plus importants d¹Europe.