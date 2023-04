Diaporama : Michel Jonasz passé incognito sur TF1 : Marie-Sophie Lacarrau "tétanisée", les coulisses de cette séquence "culte"

Dans "On refait la télé", Gilles Bouleau a raconté ce qu'il s'était vraiment passé. Michel Jonasz passe incognito dans le journal de 13h de TF1 © TF1

Concernant Marie-Sophie Lacarrau, elle aurait cru à "une blague" de son rédacteur en chef. Marie-Sophie Lacarrau - Première du film "Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs" au Grand Rex à Paris le 22 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 12