Michel Jonasz passé incognito sur TF1 : Marie-Sophie Lacarrau "tétanisée", les coulisses de cette séquence "culte"

"Non mais c'est énorme là, les journalistes de @TF1 interviewent un 'monsieur' mais PERSONNE pour se rendre compte dans la rédaction que ledit 'monsieur' est... Michel Jonasz. Culte", a lâché un internaute médusé dans la journée de jeudi après la diffusion d'un reportage dans le 13H de TF1. Car en effet, la personne interrogée par une journaliste n'était autre que le grand chanteur de 76 ans, lequel est complètement passé incognito alors qu'il tentait de faire le plein d'essence pour sa voiture dans une station du Val-de-Marne. La séquence a alors beaucoup fait rire la Toile, et surtout le fait que personne chez TF1 ne semble avoir reconnu l'artiste.

Mais dans On refait la télé attendu samedi sur RTL et dont un extrait a déjà été dévoilé par Télé Loisirs, Gilles Bouleau a livré une autre version. "Comment est-il possible que personne n'ai reconnu Michel Jonasz au 13H de TF1, jeudi ? Vous avez eu une explication à ce qui s'est passé ?", a demandé le journaliste Eric Dussart. Et pour le présentateur de la Une de répondre : "Mais on l'a reconnu. Moi je regardais le 13H. J'ai dit : 'Non de Dieu, c'est sa voix, c'est Michel Jonasz qui fait le plein dans sa voiture !' Tout le monde l'a reconnu !".

Lui ne s'est pas présenté en disant qu'il était Michel Jonasz

D'après Gilles Bouleau, faire un aparté sur Michel Jonasz ne se prêtait simplement pas à la situation du direct. "La jeune journaliste qui a fait le sujet, elle était dans le rush. Elle a fait l'interview mais lui ne s'est pas présenté en disant qu'il était Michel Jonasz. Elle a fait le truc, elle a monté le sujet vite, vite, vite", a-t-il expliqué. Quid de Marie-Sophie Lacarrau ? Alors à l'antenne au moment de la diffusion du reportage, cette dernière aurait été mise au courant de l'apparition du chanteur. "Le rédacteur en chef du 13H, Romain Hussenot, dit dans l'oreillette de Marie-Sophie Lacarrau - qui n'avait pas eu le temps de voir le sujet - : 'Tu vas voir, c'est incroyable, le dernier gars qui parle, c'est Michel Jonasz'", a rapporté Gilles Bouleau.

Sa consoeur ne l'aurait alors tout simplement pas pris au sérieux. "Il fait des blagues tout le temps... donc elle s'est dit que c'était une blague de plus", a-t-il estimé, ajoutant que Marie-Sophie Lacarrau a certainement dû être "un peu tétanisée par les blagounettes. Elle a vu le sujet, elle s'est dit que c'était Michel Jonasz et elle est partie sur autre chose..." Fin du mystère !