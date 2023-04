"C'est énorme là !" : Michel Jonasz passe incognito dans le JT de TF1, une séquence déjà "culte"

Comme tous les jours sur TF1, Marie-Sophie Lacarrau prenait l'antenne à l'heure du déjeuner pour présenter son journal du 13h. Et au milieu de plusieurs reportages, la présentatrice a fait un focus sur un sujet qui concerne tous les Français : la pénurie d'essence. Car 27% des stations franciliennes se trouvent aujourd'hui en difficulté, la faute au mouvement de grèves des raffineries lancé par la CGT-Chimie pour s'opposer à la réforme des retraites. Dans le Val-de-Marne notamment, plus de 40% des stations-service sont en rupture partielle ou totale. C'est justement vers ce département d'Ile-de-France que les équipes de TF1 ont envoyé une reporter pour constater la situation critique.

Sur place, la journaliste a souhaité recueillir les témoignages de personnes qui espéraient faire le plein d'essence pour leur véhicule. C'est alors qu'il est tombé sur un "monsieur" venu acheter du Sans-Plomb 98. "J'ai appelé avant de venir, figurez-vous. Le monsieur m'a dit : 'Oui !'", a-t-il expliqué face caméra. "Il n'y en a plus", lui a alors indiqué la reporter, provoquant la surprise et même l'agacement de l'usager : "Comment ça, il n'y en a plus ? On m'a dit 'oui'".

PERSONNE pour s'en rendre compte

Une scène somme toute peu exceptionnelle si ce n'est que le "monsieur" en question n'était pas un inconnu. En effet, sans le savoir, la journaliste a interrogé le célèbre chanteur Michel Jonasz ! Même en reprenant la main en plateau, Marie-Sophie Lacarrau n'a pas semblé reconnaître l'artiste de 76 ans. Les internautes en revanche, ont bel et bien eu l'oeil. Et sur Twitter, c'est avec amusement qu'ils ont fait savoir à la première chaîne qu'elle était complètement passée à côté de cette information. "Non mais c'est énorme là, les journalistes de @TF1 interviewent un 'monsieur' mais PERSONNE pour se rendre compte dans la rédaction que ledit 'monsieur' est... Michel Jonasz. Culte", a notamment écrit un téléspectateur.