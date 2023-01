Diaporama : Mort d'Annie Wersching à 45 ans : l'héroïne de "Vampire Diaries" souffrait en silence depuis des mois...

Annie Wersching avec son mari Stephen Full et leurs fils Freddie et Ozzie - Soirée "Cirque du Soleil Volta" à Los Angeles, le 21 janvier 2020. © BestImage

Annie Wersching et son fils Freddie Wersching Full - Première de "Maleficent: Mistress of Evil" au théâtre El Capitan dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, le 30 septembre 2019. © BestImage

Annie Wersching et son fils Freddie - Première de "Minions" à Los Angeles à l'auditorium Shrine de Los Angeles le 27 juin 2015. © BestImage

Annie Wersching - Première de "Maleficent: Mistress of Evil" au théâtre El Capitan dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, le 30 septembre 2019. © BestImage

Annie Wersching avec son mari Stephen Full et ses enfants Freddie Wersching Full et Ozzie Wersching Full à la première de "Cavalia Odysseo" à Camarillo en Californie, le 11 novembre 2017. © BestImage

