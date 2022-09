Diaporama : Mort d'Elizabeth II - Kate et William changent de statut : ce titre dont ils héritent

Mort d'Elizabeth II - Kate et William changent de statut : ce titre dont ils héritent

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge lors de la cérémonie du centenaire de l'armistice au palais de Whitehall à Londres.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge (porte le diadème qui a appartenu à la princesse Diana) - La famille royale d'Angleterre lors de la réception annuelle pour les membres du corps diplomatique au palais de Buckingham à Londres. Le 8 décembre 2016

Kate Middleton et Elizabeth II à Leicester en 2012.

La princesse Anne, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George, le prince Harry, le prince William, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, la comtesse Sophie de Wessex, Lady Louise Windsor et James Mountbatten-Windsor - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham lors de la parade "Trooping The Colour" à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 11 juin 2016

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors du mariage de leur fils, le prince Charles avec Lady Diana Spencer (princesse Diana). Le 29 juillet 1981

Lady Diana et ses fils, le prince William et le prince Harry, en 1991.

Kate Middleton et le prince William ont partagé une nouvelle photo de famille sur Instagram, qui fait office de carte de fin de Noël. Ils posent avec leurs 3 enfants, Charlotte, Louis et George, lors de vacances privées en Jordanie, en 2021.

Lady Diana en vacances à Lech avec ses fils William et Harry, en 1994.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au "Chelsea Flower Show 2019" à Londres, le 20 mai 2019.

Lady Diana et la reine Elizabeth à Windsor, lors d'un match de polo, en 1984.

Le prince Charles et Lady Diana avec leurs fils, le prince William et le prince Harry, lors de leur rentrée scolaire au Eton College, en 1995.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

La reine Elizabeth, son fils le prince Charles et Lady Diana en 1982.

Elizabeth II, le prince Philip, le prince Charles et son fils le prince Harry rendent hommage à Diana à Balmoral, en Ecosse, en 1997.

Le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II et le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres. Le 5 mars 2019

Elizabeth II et son mari le prince Philip, le prince Charles, Lady Diana et leurs fils William et Harry, la princesse Margaret, au balcon de Buckingham pour le 65e anniversaire de la reine en 1989.