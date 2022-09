Diaporama : Mort d'Elizabeth II : le roi Charles III officiellement proclamé, soutenu par Camilla élégante et William très concentré

Le roi Charles III d'Angleterre - Personnalités lors de la cérémonie du Conseil d'Accession au palais Saint-James à Londres, pour la proclamation du roi Charles III d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 King Charles III makes his declaration during the Accession Council at St James's Palace, London, where King Charles III is formally proclaimed monarch. Charles automatically became King on the death of his mother, but the Accession Council, attended by Privy Councillors, confirms his role. Picture date: Saturday September 10, 2022.

38 / 38

Le prince William, prince de Galles, la reine consort Camilla Parker Bowles et le roi Charles III d'Angleterre - Personnalités lors de la cérémonie du Conseil d'Accession au palais Saint-James à Londres, pour la proclamation du roi Charles III d'Angleterre. Le 10 septembre 2022

(left to right) The Prince of Wales, the Queen, and King Charles III during the Accession Council at St James's Palace, London, where King Charles III is formally proclaimed monarch. Charles automatically became King on the death of his mother, but the Accession Council, attended by Privy Councillors, confirms his role. Picture date: Saturday September 10, 2022.