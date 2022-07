Diaporama : Nikos Aliagas : " Toilettes dans le jardin ", révélations étonnantes sur sa maison de vacances !

Nikos Aliagas et sa compagne Tina Grigoriou lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021.

6 / 15

Nikos Aliagas avec sa femme Tina Grigoriou - Photocall à l'occasion de l'inauguration du nouveau Disney's Hotel New York - The Art of Marvel à Disneyland Paris le 26 juin 2021. © Guirec Coadic / Bestimage