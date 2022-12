Diaporama : Omar Sy, un coup de coeur évident pour sa femme Hélène : rares confidences de la mère de ses 5 enfants

Omar Sy et sa femme Hélène - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

Omar Sy - Arrivées à l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et qui sera diffusée le 18 décembre 2022 sur France 3 au Studio Gabriel à Paris, France, le 13 décembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

Exclusif - Michel Drucker, Omar Sy et Emmanuel Chaunu - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 18 décembre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Michel Drucker, Omar Sy et Emmanuel Chaunu - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Omar Sy et sa femme Hélène - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

Omar Sy et sa femme Hélène - Lancement de "1,2,3... Noël" lors de l'inauguration des vitrines et du sapin de Noël 2021 des Galeries Lafayette Haussmann 2021 à Paris. Le 17 novembre 2021 © BestImage

11 / 11