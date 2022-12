Omar Sy, un coup de coeur évident pour sa femme Hélène : rares confidences de la mère de ses 5 enfants

Le 4 janvier prochain, Omar Sy fera son grand retour dans les salles obscures à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Le long-métrage raconte l'histoire de soldats sénégalais venus prêter main-forte aux poilus lors de la Première guerre mondiale. L'acteur césarisé y interprète le rôle de Bakary Diallo qui se fait recruter par l'armée française en 1914 afin de retrouver son fils de 17 ans enrôlé de force. Un projet qui tient à coeur à l'acteur, lequel est venu le défendre dans l'émission Vivement dimanche ce 18 décembre.

En tant qu'invité principal du programme de France 3, Omar Sy a vu sa carrière décryptée en long et en large par Michel Drucker. Une longue carrière lors de laquelle il a toujours été soutenu par son épouse Hélène. Et justement, à son évocation, l'animateur a voulu faire plaisir au comédien en lui remontrant une ancienne interview qu'il avait réalisée avec la discrète brune. Elle y racontait leur rencontre qui remonte à de nombreuses années. "On était étudiants tous les deux. Lui démarrait la radio, Canal doucement avec Jamel, un peu en figurant sur le cinéma de Jamel après avoir fait Radio Nova ensemble, je me souviens très bien oui", a-t-elle confié.

Il s'est passé quelque chose de particulier

Michel Drucker s'est alors demandé si, à leur jeune âge à l'époque, Hélène Sy avait "senti tout de suite que ce serait le père de (ses) enfants". Et sa réponse ne s'est pas faite attendre. Entre eux, ce fut assurément une évidence : "Oui, il s'est passé quelque chose de particulier en tout cas", estime-t-elle. Et d'ajouter : "On s'est toujours dit après, avec un peu de recul, qu'on avait le sentiment de s'être connu dans une autre vie en fait."

Dans cette vie actuelle, Omar Sy et Hélène se sont en tout cas bien trouvés et ils s'aiment comme au premier jour. Elle ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur sa moitié. "Je le trouve très humble. Je le trouve particulièrement intelligent. Généreux. Et je trouve qu'il fait bien le distinguo entre ce qu'il peut vivre dans son métier et sa vie privée. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça se passe aussi bien entre nous", a-t-elle analysé.

Rappelons qu'Omar Sy et Hélène sont les parents de cinq enfants, les deux filles Selly (21 ans) et Sabah (19 ans), les deux garçons Tidiane et Alhadji, âgés de 16 ans et 13 ans et la petite dernière Amani-Nour, 5 ans seulement. Tout le clan s'est installé aux États-Unis il y a maintenant une dizaine d'années.