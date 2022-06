Hélène et Omar Sy : Leur fils Tidiane est immense à 16 ans, rare photo au Sénégal

Comme le temps passe vite et ce n'est pas Omar Sy qui dira le contraire, lorsqu'il voit la vitesse à laquelle ses enfants grandissent. Si sa fille Selly, 21 ans, est déjà une photographe très douée, son fils Tidiane Sy, 16 ans, a lui aussi bien grandi. Hélène Sy, épouse de l'acteur, a partagé un cliché ce mardi 28 juin 2022 qui en témoigne. Le frère d'Alhadji, Sabah, Selly et la petite dernière Amani-Nour est immense et dépasse déjà largement sa mère. Hélène Sy a visiblement emmené son fils au Sénégal, d'où est originaire son grand-père paternel.

On ignore si toute la famille est au complet, mais Hélène Sy semble plus qu'épanouie et fière de poser avec son grand Tidiane. "L'extraordinaire nous attire un instant. La simplicité, quant à elle, nous retient plus longtemps, parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel", a-t-elle écrit en légende de quelques photos de ce séjour fabuleux. Mère et fils apparaissent très complices et Tidiane est le parfait mélange de ses deux parents. Lors de ce moment hors du temps au Sénégal, le clan Sy a pu découvrir la beauté infinie de ce pays ainsi que les animaux dont il regorge. Ils ne sont pas près d'oublier les souvenirs créés là-bas.

Une vie de famille loin de la célébrité

Actuellement à l'affiche de Jurassic World : Le Monde d'après, Omar Sy est l'un des acteurs français les plus connus sur la scène internationale. Originaire de Trappes, il est installé en Californie avec sa femme Hélène et leurs enfants. Depuis qu'ils se sont rencontrés en septembre 1998, Omar et Hélène ne se sont plus jamais quittés. Si le couple est très discret, Hélène Sy partage de temps à autre quelques rares photos de leurs enfants. L'occasion de voir encore récemment à quel point la petite Amani-Nour a grandi, et affiche de longues et belles tresses.