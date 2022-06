Omar Sy : Sa discrète fille Selly est une photographe très douée !

Après le succès d'Intouchables, Omar Sy avait choisi d'aller habiter à Los Angeles avec femme et enfants pour essayer de maintenir un semblant de normalité alors qu'en France il ne pouvait plus faire un pas dans la rue sans être dérangé. Ainsi, sa progéniture a grandi loin des projecteurs. Mais ce n'est pas pour autant que les enfants de l'acteur n'apprécient pas de passer du temps avec lui. Le 23 juin, on a pu le voir faisant une rare sortie médiatique avec sa fille Selly, à Paris. Cette dernière a elle aussi la fibre artistique.

En effet, si elle n'abuse pas de la notoriété de son illustre papa pour se faire connaître, elle a toutefois réussi à trouver un moyen de se démarquer. La demoiselle âgée de 21 ans, qui vit de son côté à Amsterdam, a fait d'Instagram la vitrine de son talent de photographe. La fille d'Omar Sy et de son épouse Hélène diffuse des portraits, en noir et blanc ou couleur, des scènes de vie ou des shootings. Et elle puise son inspiration dans ses voyages, elle qui a localisé certaines de ses photos au Sénégal, en Mauritanie, au Guatemala, aux Etats-Unis... Par dessus le marché, elle possède aussi une chaîne Youtube où elle poste des vidéos avec des interviews d'artistes et de mannequins.

Selly Sy se fait un nom par elle-même mais la demoiselle a cependant eu l'honneur de travailler avec son papa. En effet, comme elle l'a relaté sur Instagram, en postant un message et des photos, elle a collaboré au film Tirailleurs. Omar Sy, qui joue dedans, l'avait présenté au dernier Festival de Cannes.

"Mes photos du plateau de tournage de Tirailleurs, un film franco-sénégalais (en langue peul !) produit par Bruno Nahon et @omarsyofficial. Si fière de mon père et de mon grand-frère pour faire l'Histoire de nouveau", a-t-elle commenté en légende de sa publication alors que l'on voyait des images des acteurs dont Omar Sy en costume d'époque pour représenter la Première Guerre mondiale. "Ma fille talentueuse", a commenté avec une immense fierté Hélène Sy dans les commentaires.