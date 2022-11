Helene Sy : Tendre moment mère-fille au Sénégal avec sa petite Amani-Nour, adorable fillette aux longues tresses

S'ils vivent toute l'année à Los Angeles depuis 10 ans pour éviter toute la pression médiatique qui pèse désormais sur les épaules d'Omar Sy, tous les membres de la famille de l'acteur n'en oublient pas leurs racines. Régulièrement de retour en France, ils se rendent aussi très souvent au Sénégal, d'où vient le père de l'ancien complice de Fred Testot. Une destination où le clan se ressource et où les enfants s'épanouissent, comme le montre une nouvelle fois la story d'Hélène Sy avec sa petite dernière, Amani-Nour.

À 5 ans, la petite fille, en robe et longues tresses sur la tête, suit en effet sa maman dans les magnifiques paysages de ce pays d'Afrique et semble s'amuser lors du tour en bateau que toutes les deux ont ensuite fait. Un adorable moment mère-fille à près de 6500 kilomètres de leur domicile américain, qui montre que toutes les deux se sentent comme chez elle dans ce décor de rêve.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Hélène Sy montre à ses abonnés que sa cadette s'éclate au Sénégal : récemment, alors qu'elle avait également emmené avec elle ses deux fils, Tidiane et Alhadji, elle avait pris en photo sa fillette en train de jouer avec les petites filles du village, sans doute heureuse d'être là.

Cette fois, la femme d'Omar Sy semble avoir laissé le reste de la fratrie aux États-Unis et n'avoir emmené que sa petite dernière. Il faut dire qu'Amani-Nour n'a que 5 ans et qu'elle peut louper l'école sans trop de soucis, contrairement à ses aînés qui doivent être plus assidus : si Selly (21 ans) et Sabah (19 ans) ont déjà obtenu leurs diplômes et se dirigent vers des études supérieures, les deux garçons, âgés de 16 et 13 ans, sont encore élèves.

La mère de famille, très protectrice envers son clan, n'était cependant pas là uniquement pour se ressourcer : depuis quelques mois, elle a en effet créé une marque de beauté bio dont les produits sont tirés de la production sénégalaise et dont tous les profits sont reversés à des associations qui luttent contre les maladies infantiles en Afrique. Une belle oeuvre qui rappelle l'association CéKeDuBonheur, qu'elle a créée au début des années 2000 pour réaliser les rêves des enfants malades.