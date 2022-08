Omar Sy : Ses filles Selly et Sabah, presque jumelles, radieuses pour leur mère Hélène

Elles sont décidément les stars de cet été dans la famille Sy : à 21 et 18 ans, Selly et Sabah, les deux filles aînées de l'acteur Omar Sy et de sa femme Hélène, ont marqué les esprits ces deux derniers mois en s'affichant, plus rayonnantes que jamais, sur leurs réseaux sociaux. Longtemps protégées de la médiatisation par leurs parents, les deux jeunes femmes se dévoilent peu à peu... et on en est ravis !

Mais ce lundi, c'est leur maman qui leur a crié tout son amour au travers d'une photo sur son compte Instagram : toutes les deux très souriantes, les deux soeurs qui se ressemblent énormément semblent ravies d'avoir retrouvé Los Angeles, où elles vivent depuis dix ans avec toute leur famille et vont sûrement reprendre les cours bientôt... même si elles n'oublient pas leurs racines : toutes les deux portent en effet un tee-shirt qui rappelle l'Afrique, où leurs grands-parents sont nés.