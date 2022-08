Omar Sy : Son clan se dévoile en vidéo... Amani-Nour, sa petite dernière, adorable avec ses longues nattes

Une règle qui est, cependant, de moins en moins vraie : petit à petit, les aînés de l'acteur et de sa compagne de longue date, se révèlent sur leurs propres réseaux sociaux. A 21 ans, la plus grande, Selly, est une fan de mode et s'est même lancée dans la photographie, réalisant des shootings notamment Alassane Diong, un jeune acteur qui avait joué avec son père dans l'un de ses derniers films, Tirailleurs.

Radieuse, elle avait même accompagné Omar Sy à un défilé Louis Vuitton il y a quelques semaines, réussissant avec brio une première sortie publique. La deuxième fille du couple, Sabah, est quant à elle le portrait craché de son père et s'amuse à changer de tête sur son compte Instagram. Récemment, elle avait reçu son diplôme du lycée, un grand moment qu'elle avait partagé avec ses parents et ses frères et soeurs.

Deux adolescents complètent la famille : Tidiane, 16 ans, et Alhadji, 13 ans. Les deux garçons sont quant à eux extrêmement sportifs : si l'aîné aime le basket et dépasse d'ailleurs largement sa mère en taille, le plus jeune semble être un bon boxeur et avait été filmé par Hélène Sy en plein entraînement.

Des enfants qui ont été très protégés durant leurs plus jeunes années : alors qu'en 2012, une folie médiatique s'était abattue sur Omar Sy après la sortie d'Intouchables, celui-ci avait décidé d'emmener toute sa famille vivre aux Etats-Unis, à Los Angeles, où ils ont grandi en toute quiétude... Et où il a entamé une belle carrière américaine : après X-Men et Jurassic Park, il est attendu dans un film avec Kerry Washington, star de la série Scandal !