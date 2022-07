Omar et Hélène Sy : A 21 ans, leur talentueuse fille Selly dévoile ses premières réalisations... Ils sont fiers !

Il faut dire que pendant leur tournage en commun, Omar Sy et le jeune homme étaient devenus très amis. Ils avaient notamment posé ensemble sur le tapis rouge du Festival de Cannes, où leur long-métrage a été présenté, accompagnés d'Hélène Sy, la femme d'Omar.

Un avenir radieux s'ouvre en tout cas devant la jeune Selly qui se dévoile peu à peu grâce à la photo. Longtemps restée dans l'ombre, partie aux Etats-Unis avec ses parents et ses frères et soeurs pour grandir loin de la médiatisation, l'aînée du clan semble désormais prête à voler de ses propres ailes et à devenir elle-même une artiste. Nul doute que ses parents seront toujours derrière elle : tous les deux l'ont déjà félicitée pour ses photos sur Instagram.

Et qui sait, cela donnera peut-être envie aux autres enfants de la tribu Sy de se dévoiler également : âgée de 18 ans, Sabah, la deuxième fille de la famille, est le portrait craché de son père et se dévoile régulièrement sur des photos postées sur son compte Instagram. Tidiane, quant à lui, est encore adolescent mais on le retrouve souvent sur le compte Instagram de sa mère, qui adore montrer à ses abonnés à quel point il est grand et sportif.

Les deux plus jeunes, Alhadji et Amani-Nour, sont encore discrets mais pourraient eux aussi faire parler d'eux dans quelques années. La petite fille, déjà, avait été prise en photo par Hélène Sy lors d'un voyage en Afrique et avait fait craquer ses abonnés avec ses nattes. On en est sûrs, en tout cas, ils ne devraient pas passer inaperçus !