Hélène et Omar Sy : À 18 ans, leur fille Sabah opte pour un changement capillaire, son look très affirmé !

Alors que l'été a bien démarré, la famille Sy semble s'être offert une pause estivale en famille. Après un passage au Sénégal, Hélène et Omar Sy semblent profiter de quelques instants en France, avant un retour à Los Angeles. L'occasion pour les membres du clan, pourtant si discrets, de dévoiler certaines photos sur leurs réseaux sociaux. Ainsi, quand ce n'est pas la magnifique Selly, l'aînée de la fratrie, qui prend la pose, ou bien Hélène Sy qui montre avec fierté le charmant Tidiane, c'est à Sabah Sy de publier un selfie. Après une rare photo partagée il y a quelques jours, la jeune femme de 18 ans se dévoile à nouveau sur Instagram, ce 19 juillet 2022.

Elle est l'une des plus discrètes de la famille Sy. Sabah, 18 ans, ressemble beaucoup à son illustre père physiquement. Et sur cette photo prise dans un miroir, elle apparaît avec ses longues tresses blondes, un sourire charmeur sur le visage. Elle a visiblement opté pour des extensions, un changement capillaire qui lui va parfaitement. Mais aussi de nombreuses bagues et une coque de téléphone fleurie, qui témoignent de son look déjà bien affirmé. Une story qu'Hélène Sy a probablement likée. En effet, la mère de famille ne manque pas d'apporter son soutien et son amour à chacun de ses enfants. "Mon Sabah-Chou", a-t-elle récemment écrit en ajoutant des coeurs, en-dessous d'une de ses photos.

Selly, Tidiane, Alhadji, Sabah et Amani-Nour élevés loin des projecteurs

Leurs enfants sont leur priorité. Selly, 21 ans, déjà une photographe très douée, Tidiane, 16 ans, Alhadji, Sabah, 18 ans, et la petite dernière Amani-Nour ont toujours pu compter sur leurs parents pour protéger leur vie privée. Afin qu'ils ne souffrent pas de la notoriété de leur père, après Intouchables, le couple a même pris la décision d'emménager à Los Angeles. Un tourbillon médiatique évité qui a permis aux enfants Sy de grandir tranquillement entourés d'amour et de simplicité. Et c'est donc avec d'autant plus de plaisir que les fans d'Omar Sy peuvent désormais les découvrir alors qu'ils se dévoilent de leur plein gré sur les réseaux sociaux.