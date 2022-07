Omar et Hélène Sy : Rarissime vidéo de leur ado Alhadji, boxeur aussi musclé que son frère Tidiane !

Une famille qui ne manque pas de talents ! Alors que la carrière d'Omar Sy est de plus en plus fournie et qu'il obtient chaque fois de plus grands rôles, ses enfants dévoilent peu à peu leurs dons. Et si l'on connaissait déjà Selly, intéressée par la mode et désormais photographe, et Sabah, portrait craché de son père à 18 ans, leur maman Hélène a dévoilé ce vendredi que les deux fils de la famille étaient eux aussi plutôt doués... mais en sport !

Encore adolescents, Tidiane et Alhadji sont en vacances en ce moment, l'occasion pour eux de montrer à leur mère leurs facilités en sport. Le premier, qui est âgé de 16 ans, utilise sa grande taille pour jouer au basket et semble plutôt doué... et plutôt très baraqué ! Torse nu, le jeune homme semble bien s'amuser à mettre les paniers les plus spectaculaires et à montrer sa musculature déjà impressionnante.