Omar Sy en couple avec Hélène depuis 25 ans, il dévoile une image d'archives trop mignonne !

L'horloge tourne mais leur amour, jamais, ne décroît. Mariés depuis le 6 juillet 2007 au Tremblay-sur-Mauldre, officiellement en couple depuis septembre 1998, Omar et Hélène Sy se sont rendus hommage sur les réseaux sociaux, le mardi 9 août, parce qu'il n'y a pas de date précise pour pouvoir déclarer sa flamme ! Pour cela, la présidente de l'association CéKeDuBonheur a partagé, sur les réseaux sociaux, une image d'archives sur laquelle elle prenait déjà la pose auprès du père de ses enfants, l'année de leur mariage. "Le temps ne passe pas, écrit-elle, citant l'auteur canadien Marty Rubin. Il continue..."

On s'embête l'un l'autre depuis 25 ans et ça fonctionne toujours

Un quart de siècle d'amour, les tourtereaux passent ensemble un sacré cap ! Pour marquer le coup, ils ont d'ailleurs fait imprimer un T-shirt à leur effigie, avec deux personnages style bande-dessinée et l'inscription suivante : "On s'embête l'un l'autre depuis 25 ans et ça fonctionne toujours". On peut dire qu'en 25 ans, Omar et Hélène Sy ont fait autre chose que se titiller. Ils ont, par exemple, fondé une très jolie famille, composée de trois filles et deux garçons, nés en 2001, 2003, 2006, 2009 et 2017, Selly, l'aînée, Alhadji, Sabah, Tidiane et Amani-Nour. C'est pour eux, entre autres, que le couple avait décidé de déménager à l'autre bout du monde, en Amérique, à Los Angeles, en 2012.

Il était sans doute trop difficile, pour de jeunes enfants, de subir la gloire, le succès et tous les aspects négatifs qui peuvent l'accompagner. Mais puisque le temps "continue", comme le dirait Marty Rubin, chacun devient peu à peu bien grand - voire immense ! - et se dévoile au grand jour, brisant toutes les règles d'anonymat instaurées durant leurs jeunes années. Selly, 21 ans, Sabah, 18 ans et Tidiane ont, par exemple, leur propre compte public sur Instagram. Quand au reste du clan, il apparaît, de plus en plus, sur les réseaux sociaux de papa et maman. Voilà qui permet aux Français de suivre leurs aventures, malgré les nombreux kilomètres qui nous séparent...