Omar et Helene Sy : Leur fille Selly sublime en robe moulante et fendue, ils sont conquis !

Même si elle est actuellement en vacances en plein coeur de la nature, pas question pour Selly Sy de laisser tomber ses abonnés ! A 21 ans, la jeune femme est en effet de plus en plus suivie et s'amuse régulièrement à partager son sens de la mode... qu'elle soit photographe (comme elle l'avait fait pour Alassane Diong) ou mannequin, telle qu'on peut la voir sur les photos qu'elle a publiées ce jeudi.

Sublime dans une robe verte fendue, la jeune femme pose au soleil couchant encore plus sexy qu'elle ne l'était dans une robe noire au début de l'été, en plein coeur de la nature. Si elle ne précise pas où elle est, on peut penser qu'elle est toujours en congés où elle a peut-être été photographiée par l'un de ses frères et soeurs. Toute aussi active sur son propre compte Instagram, Sabah, sa petite soeur de 18 ans pourrait très bien être l'auteur de ses magnifiques clichés.

En tout cas, ils ont beaucoup plu à ses parents, Omar et Hélène Sy, qui ont tous les deux commenté sa publication de mots doux. "Mon bébé", a écrit l'acteur, qui vient de décrocher un nouveau rôle aux Etats-Unis avec la grande Kerry Washington. Quasiment copié par sa femme, d'ailleurs, qui a reposté ces magnifiques photos en story, avec un mignon "Mon grand bébé".

Décidément, Selly Sy devrait se faire un nom rapidement dans la mode... surtout qu'elle a déjà commencé à assister aux défilés et notamment celui de Louis Vuitton où elle était allée avec son père. C'est d'ailleurs la seule fois qu'un seul des enfants de la grande tribu Sy a fait une apparition officielle dans un événement.

En effet, Selly, Sabah, et leurs frères et soeurs, les sportifs Tidiane et Alhadi (16 et 14 ans) et l'adorable Amani-Nour (5 ans) avaient été très préservés de la médiatisation de leur papa en partant vivre aux Etats-Unis. Un choix qui a permis à la carrière de l'acteur de se développer, mais surtout à ses enfants de vivre en paix, comme il l'avait raconté à La Nouvelle République. "C'était surtout pour que mes enfants puissent grandir avec un père anonyme. Je n'avais pas les clés pour les élever et les protéger dans un pays où j'étais une personne connue." Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sortent de l'ombre, prêts à conquérir le monde !