Affaire Hamraoui : Hélène Sy et Wahiba Ribéry solidaires de leur amie Hayet Abidal dans la tourmente

C'est une histoire qui dévoile chaque jour de nouveaux éléments. Depuis l'agression de Kheira Hamraoui à la barre de fer le 4 novembre dernier, l'affaire a pris une tournure totalement inattendue. Si dans un premier temps, les enquêteurs se sont tournés vers sa coéquipière au PSG Aminata Diallo, les soupçons se sont depuis portés sur une vengeance amoureuse. Désormais, c'est l'ancien joueur de l'équipe de France Éric Abidal qui devrait être entendu en qualité de témoin dans cette agression.

La puce du téléphone de Kheira Hamraoui étant au nom de l'ancien joueur de Lyon, les enquêteurs souhaitent creuser cette piste. Marié depuis 2007 avec Hayet, le couple a eu quatre filles et un garçon. Cette dernière se sentant visée dans cette affaire a décidé de réagir par l'intermédiaire de son avocat. Il a déclaré que sa cliente "souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier". Sûre d'elle et de son innocence, elle désire avant tout "faire cesser la rumeur". Et dans son combat, elle peut compter sur des soutiens de poids, ses amies Hélène Sy et Wahiba Ribéry.

Le beau message de Wahiba pour sa "soeur"

Très active sur les réseaux sociaux, la femme de Franck Ribéry n'a pas hésité à se montrer solidaire envers Hayet Abidal. Dans une story publiée hier soir, Wahiba lui délivre un joli message de soutien. "Ensemble depuis le début ma soeur", écrit-elle en accompagnant ses paroles de deux photos d'elle et Hayet prises dans les tribunes. Hélène Sy n'est pas en reste puisqu'elle a également posté une story hier après-midi. Sur la photo on peut la voir, tout sourire, aux côtés d'Hayet Abidal. Elle ajoute simplement trois coeurs gris et le nom de son amie. Deux soutiens qui ont visiblement touché Hayet puisque cette dernière a reposté les deux contenus sur son compte Instagram en y ajoutant un emoji prière et un gros coeur rouge.

Si l'affaire Hamraoui n'en est encore qu'à ses prémices, Hayet Abidal sait déjà qu'elle peut compter sur le soutien précieux de ses amies.