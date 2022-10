Hélène et Omar Sy célèbrent leur fille Sabah, 19 ans : belles photos inédites de celle qui ressemble tant à son papa

Le 22 octobre 2022, Sabah Sy fête son 19ème anniversaire. Pour l'occasion, Omar Sy a partagé des clichés de sa fille lorsqu'elle n'était encore qu'une toute jeune enfant. "Happy Birthday mon bébé Sabah for life. Mon young blood" peut-on lire en légende d'une photographie en noir et blanc où l'acteur du film Intouchables enlace tendrement sa fille. De son côté, Hélène Sy a publié deux clichés où Sabah apparait avec sa grand-mère mais aussi avec elle devant le pont de San Francisco. "Happy Birthday Mon Soleil. Love you so much", a commenté la femme de l'acteur.

Magnifique jeune fille métisse ressemblant comme deux gouttes d'eau à son papa, Sabah a le même sourire et le même regard que son père. Passionnée par la musique, elle s'était dévoilée en train de chanter a cappella, le titre There Are Worst Things (I Could Do), extraite du film Grease lorsqu'elle avait 17 ans. Parents de cinq enfants Selly, Tidiane, Alhadji, Sabah et Amani-Nour, Omar Sy et Hélène partagent leur vie depuis leur coup de foudre en 1998. À l'époque, le couple s'était rencontré grâce à une amie commune.

Mariés 9 ans plus tard, Hélène avait dévoilé les coulisses de leur rencontre dans l'émission Vivement Dimanche en 2016 : "Il s'est passé quelque chose de particulier, on s'est toujours dit après, avec un peu de recul, qu'on avait le sentiment de s'être connus dans une autre vie. (...) Ça s'est fait tellement naturellement. On n'a jamais trop su l'expliquer. Il est persuadé qu'on s'est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s'en souvenir."

Née également en octobre, Hélène Sy a fêté son 43 ème anniversaire le 6. Pour célébrer ce grand jour, Omar Sy a adressé une belle déclaration à son épouse : "Joyeux anniversaire to the love of my Life. Mon assoss, ma meilleure copain, le plus grand coeur que je connaisse. Longue vie à toi, je te souhaite autant de bonheur que ce que tu apportes aux autres... Je te t'aime." Très discrète, celle qui est présidente de l'association CéKeDuBonheur a répondu sobrement : "Je t'aime".