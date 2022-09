Omar et Hélène Sy : Leur fille Amani-Nour fête ses 5 ans, un anniversaire organisé très loin de Los Angeles

Il y a quelques années encore, Omar et Hélène Sy ne dévoilaient absolument rien de leur vie privée, si ce n'est leur bonheur d'être ensemble depuis un quart de siècle. Mais au fil du temps, l'acteur français de 44 ans et son épouse ont lâché un peu de leste, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Aujourd'hui, il n'est plus rare de les voir partager des images de leurs enfants - ils en ont 5 -, notamment pour les moments importants.

Samedi 17 septembre, Hélène Sy s'est emparée de sa page Instagram pour immortaliser une fête d'anniversaire. Et pas n'importe laquelle ! Celle organisée pour sa fille Amani-Nour, la petite dernière du clan. Via les images partagées par Hélène Sy, on découvre que la nouvelle année de la petit Amina n'a pas été célébré à Los Angeles, où la famille vit depuis dix ans maintenant, mais en Amérique latine. En effet, c'est à Carthagène, en Colombie que les festivités se sont déroulées avec au programme : une banderole "Happy Birthday", des ballons roses et violets à foison, une Piñata, un 5 en ballon doré mais aussi un gâteau au chocolat avec les 5 bougies de rigueur et des cadeaux (voir le diaporama). Quelques heures plus tard, Hélène Sy a confirmé sa présence en Colombie avec une photo de coucher de soleil sur la ville.

Mais pourquoi la femme d'Omar Sy se trouve-t-elle si loin de Los Angeles ? Pour suivre son mari en tournage - lui qui travaille actuellement avec Kerry Washington sur Shadow Force - ou pour un projet personnel ? Toujours est-il que sa fille Amani-Nour l'accompagne.

La petite fillette de 5 ans, les internautes ont eu le plaisir de la découvrir à plusieurs reprises ces derniers temps via l'Instagram de sa maman. Hélène Sy avait également dévoilé son fils Tidiane,déjà très grand à 16 ans, lors d'un voyage au Sénégal. Hélène et Omar Sy sont également les parents Alhadji, Sabah, Selly (21 ans). Cette dernière était apparue aux côtés de son célèbre papa lors de la Fashion Week de Paris, lors du défilé hommes Louis Vuitton, printemps-été 2023. Une apparition remarquée puisque personne ne s'ay attendait !

Le besoin de mettre ses enfants à l'abri... loin de la France

En 2014, à l'occasion de la sortie du film Samba, avec Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim et Izia Higelin, Omar Sy s'était confié à L'Obs sur ce qui l'avait poussé à déménager à Los Angeles. "Quand je les conduisais à l'école, cela m'avait marqué de voir que je n'étais plus leur père et qu'ils n'étaient que les enfants d'Omar Sy. Ils commençaient à perdre leurs prénoms. Je venais envahir leur espace, l'école, cet endroit où ils doivent s'épanouir", avait expliqué l'acteur français qui s'est en même temps très bien exporté à l'international. Une nouvelle vie qui semble avoir très bien réussi au clan Sy !