Vivement dimanche : Omar Sy présente son nouveau film et la Corse à l'honneur avec Patrick Fiori

Michel Drucker est comme toujours de retour sur France 3 ce 18 décembre 2022 pour proposer à ses fidèles téléspectateurs un nouveau numéro de Vivement dimanche. Cette semaine, l'animateur va s'entretenir avec Omar Sy, désormais doté d'une barbe bien fournie et invité à défendre son nouveau film Tirailleurs, de Mathieu Vadepied. Le long-métrage qui sort le 4 janvier prochain au cinéma, raconte l'histoire de soldats sénégalais venus prêter main-forte aux poilus lors de la Première guerre mondiale. L'acteur césarisé y interprète le rôle de Bakary Diallo qui se fait recruter par l'armée française en 1914 afin de retrouver son fils de 17 ans enrôlé de force. Emmanuel Chaunu sera présent au côté d'Omar Sy pour revisiter en dessins sa vie et sa carrière.

L'île de beauté mise à l'honneur

En seconde partie d'émission, c'est la Corse qui s'invitera sur le plateau de Michel Drucker. En effet, l'animateur va accueillir Patrick Fiori et Antoine Ciosi qui ont co-signé l'album Corsu Mezu Mezu 2 (la Corse à mi-chemin, ndlr), suite du premier volet sorti en 2016 qui avait rencontré beaucoup de succès. Sur cet opus figure notamment un duo avec l'artiste corse Francine Massiani, également de la partie pour l'occasion. Antoine Ciosi en profitera pour présenter son dernier album Duetti sorti au mois d'août dernier et pour lequel il continue de monter sur scène. Il s'entourera par ailleurs de son fils Jérôme Ciosi. Eric Fraticelli et Philippe Corti viendront quant à eux défendre leur nouveau film Le Clan, réalisé par le premier et attendu le 18 janvier prochain en salles obscures.

Enfin, Joséphine de Meaux, récemment vue dans la série César Wagner avec Gil Alma, évoquera son actualité, de la même manière que Zazie. La chanteuse est de retour avec son nouvel album L'EP porté par un premier single Let it Shine.

Vivement dimanche, ce 11 décembre dès 13h30 sur France 3.