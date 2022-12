Diaporama : P. Diddy papa à 53 ans : naissance inattendue, l'identité de la mère révélée

10 / 11

Sean John Combs, connu sous les noms de Puff Daddy, Puffy, Diddy, et P. Diddy - Les célébrités arrivent au MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York, le 1er mai 2017 © CPA/Bestimage © BestImage, CPA