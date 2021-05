Diaporama Pékin Express : Un binôme emblématique sur la route pour une nouvelle aventure !

Les deux candidats emblématiques de Pékin Express, Fabrice et Briac, que tous les français ont pu retrouver sur leurs écrans les mardis soirs dans "Pékin Express : itinéraire bis", se lancent un nouveau défi. © Jean-Marc Lhomer / Bestimage

Les deux candidats emblématiques de Pékin Express, Fabrice et Briac, que tous les français ont pu retrouver sur leurs écrans les mardis soirs dans "Pékin Express : itinéraire bis", se lancent dans un Tour de France de 10 000 kilomètres à vélo au profit de la Ligue contre le cancer. © Jean-Marc Lhomer / Bestimage

