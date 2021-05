Pékin Express : Un binôme emblématique sur la route pour une nouvelle aventure !

Ils ont participé à deux reprises à Pékin Express. En 2019, ils étaient présentés comme le duo d'inconnus. Fabrice (53 ans) et son camarade Briac (23 ans) ont retenté l'expérience en 2021, dans Pékin Express, itinéraire bis. Avant même la finale de cette édition, remportée par Christophe et Claire, le binôme phare de l'émission se lance dans une nouvelle aventure : un tour de France à vélo, au profil de la Ligue contre le cancer.

Depuis le 15 mars dernier et ce jusqu'au 21 septembre 2021, Fabrice et Briac espèrent parcourir 10 000 kilomètres à vélo au départ de Lille pour arriver ai Mont-Blanc, c'est le "Fabriac Tour". Un défi de taille qui permettrait de récolter 10 000 euros pour la Ligue contre le cancer et ainsi soutenir la recherche et ses actions en faveur des personnes malades. Ce n'est pas tout : Fabrice et Briac vivent l'aventure à la Pékin Express ! En effet, le binôme partira à la recherche d'un logement chez l'habitant tous les soirs.

Fabrice et Briac, duo emblématique de Pékin Express de retour sur la route

Auprès de nos confrères de 20 Minutes, le duo phare de Pékin Express se livre sur cette expérience, loin des caméras de M6 cette fois-ci. "On est vraiment contents de se retrouver. Il y a des affinités qui se voient à l'écran. On est compétiteurs tous les deux, on ne se pose pas de questions. Et puis quand on passe du temps H24 avec quelqu'un, qu'on parcourt 20.000 km, six pays, forcément ça crée des liens", lance Fabrice.

Pédaler en faveur de la Ligue contre le cancer, une évidence pour les aventuriers. "On a été sollicité par énormément d'associations, toutes sortes de causes. La lutte contre le cancer, c'était évident. On connaît tous quelqu'un qui a été touché par la maladie. Aucune famille n'est épargnée", poursuit Fabrice. Et Briac de s'enthousiasmer : "On a déjà réuni 8400 euros. Si on peut tout exploser on ne va pas s'en priver !" Peu après cette interview, la somme a augmenté ! À l'heure où nous écrivons cet article, 9750 euros ont été récoltés.

Pour soutenir le beau challenge de Fabrice et Briac et faire un don pour la Ligue contre le cancer, c'est par ici.