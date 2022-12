Diaporama : Quels sont les signes astrologiques les plus coureurs de jupons ? Un top 4 aux innombrables conquêtes...

1 / 21 Quels sont les signes astrologiques les plus coureurs de jupons ? Un top 4 aux innombrables conquêtes...

2 / 21 Philippe Etchebest et son épouse - Montée des marches du film "La conquête" - 64e festival de Cannes. © BestImage

3 / 21 Exclusif - Louane et son compagnon Florian Rossi - Avant Première de " Belle " film animé japonais au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2021 . © Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren / Bestimage

4 / 21 Dominique et son mari Philippe Etchebest avec Virginie Calmels (Adjointe au Maire de Bordeaux et Tête de liste " les Républicains " aux élections Régionale) - Le chef Bordelais Philippe Etchebest inaugure son restaurant "Le 4ème mur" en présence de Alain Juppé sous les galeries de l'opera de Bordeaux, en face du restaurant de son concurrent Gordon Ramsay le 5 octobre 2015. A cette occasion il a reçu Alain Juppé, maire de la ville, et lui a fait decouvrir les coulisses de son restaurant . © BestImage

5 / 21 Michaël Youn et sa compagne Isabelle Funaro - Personnalités au gala "Par Coeur" pour les 10 ans de l'association "Cekedubonheur" au pavillon d'Armenonville à Paris. Le 24 septembre 2015 © BestImage

6 / 21 Florian Rossi et sa compagne Louane Emera lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

7 / 21 Exclusif - Philippe Etchebest - Chef étoilé et meilleur ouvrier de France - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par Laurent Ruquier ©Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

8 / 21 Louane avec son compagnon Florian Rossi au festival de Coachella © Instagram, watchoutforthetornado

9 / 21 Louane avec son compagnon Florian Rossi au festival de Coachella © Instagram, watchoutforthetornado

10 / 21 Vianney et sa compagne Catherine Robert (enceinte) - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris. © BestImage, Lionel Urman/Panoramic

11 / 21 Ben Attal - Soirée pour l'ouverture du Skybar de l'hôtel Pullmann Montparnasse à Paris le 28 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

12 / 21 François Civil - Montée des marches du film "Novembre" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 22 mai 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

13 / 21 Michael Youn - Photocall de la soirée de projection du téléfilm "Une affaire française" lors du Festival du Film de Fiction de La Rochelle. © BestImage

14 / 21 Le Chef Philippe Etchebest aux Chais Monnet en marge de la cérémonie de remise des prix du Guide Rouge Michelin 2022 à Cognac le 22 mars 2022. © Jean-Marc Lhomer / Bestimage © BestImage, Jean-Marc Lhomer

15 / 21 Ben Attal - Avant-première du film "Les Choses Humaines" au cinéma UGC Normandie à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

16 / 21 Iris Mittenaere sur Instagram. Le 4 novembre 2022. © Instagram, Iris Mittenaere

17 / 21 Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui - Soirée de lancement de la montre Hublot x DJ Snake à l'AccorHotels Arena à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

18 / 21 François Civil au village lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides/Bestimage

19 / 21 Omar Sy au photocall de "Tirailleurs" lors du Festival International du Film de Cannes. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

20 / 21 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite le musée Fitzwilliam de l'Université de Cambridge, Royaume Uni, le 23 juin 2022. Le couple princier va découvrir une peinture d'eux-mêmes qui sera révélé au public pour la première fois. © BestImage