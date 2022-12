Quels sont les signes astrologiques les plus coureurs de jupons ? Un top 4 aux innombrables conquêtes...

Il y a les signes astrologiques qui sont infidèles, d'autres qui sont au contraire très fidèles lorsqu'ils sont en couple. Mais quels sont ceux qui lorsqu'ils sont célibataires sont des vrais coureurs de jupons ? Les signes astrologiques peuvent parfois nous éclairer sur l'autre. Certains signes sont ainsi plus chanceux en amour que d'autres, quand certains signes comme le Gémeaux, a tout du pervers narcissique. Quid de nos séducteurs effrénés ? Voici le top 4 des signes astro les plus coureurs de jupons.

Verseaux, Gémeaux, Capricornes ou Sagittaires sont les quatre singes qui ont en effet la particularité de collectionner les conquêtes. Les retrouver dans la chambre de la voisine d'en face, pas vraiment une surprise. Le natif du Verseau a peur de l'engagement mais pas vraiment de la séduction. Ce signe de l'Air serait un vrai Don Juan. On retrouve parmi les Verseau célèbres Iris Mittenaere, Cristiano Ronaldo, The Weekend, François Civil ou encore Vianney. Aimant se sentir libre et indépendant, il fuit toute relation sérieuse et préfère donc enchaîner les conquêtes. Pour répondre aux besoins de divertissement du Gémeaux, il faut être armé. Et ce dernier a tant besoin de changement qu'il aime voir ses compagnes se succéder. Véritable séducteur, il aime la drague plus que tout au monde. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les trois natifs de ce signe

Des séducteurs effrénés

Extrêmement fidèle, le Capricorne met néanmoins du temps à accorder sa confiance et à tomber amoureux. Long à la détente, cela n'empêche pas le natif du signe de tenter sa chance en essayant de trouver la bonne personne, en jouant les séducteurs effrénés. Chez les stars, Kate Middleton, Kate Moss, Bradley Cooper ou Omar Sy sont aussi Capricorne. Enfin, le Sagittaire est réputé pour être un coureur de jupons. Il aime plaire et séduire. Si vous êtes une personne jalouse ou possessive, mieux vaut éviter de partager la vie d'un natif de ce signe. Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Kylian Mbappé, Karim Benzema, Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Louise Bourgoin et Vincent Cassel. Tous deux nés un 2 décembre, Michaël Youn et Philippe Etchebest sont aussi des natifs de ce signe. Rappelons toutefois que rien n'est si déterminé. La fidélité, l'infidélité, l'amour de la séduction, ne dépendent heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.