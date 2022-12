Quels sont les signes astrologiques les plus fidèles ? Avec ces 3 là, dormez sur vos deux oreilles !

Comment se comportent les signes astrologiques en amour ? Les plus chanceux en amour sont ceux que l'on retrouvera plus souvent en couple, quand les autres semblent avoir plus de mal. Mais une fois lancés dans une idylle, quels sont les signes qui arrivent à rester fidèles ? Certainement pas les Sagittaire, sur la première marche du podium des signes astrologiques les plus infidèles. Alors quels sont ceux avec lesquels vous pourrez dormir sur vos deux oreilles ? Ils sont trois à être au top de ce classement. Et celui qui en prend la tête c'est bel et bien le Capricorne.

Le Capricorne s'impose en effet comme le fidèle des fidèles. Les natifs de ce signe ont la réputation d'être parmi les plus intègres du zodiaque. Le signe de Terre est plutôt de nature introvertie et ne se livre que peu sur ses sentiments. Il lui faudra donc un peu plus de temps pour tomber amoureux que le Poisson ou le Bélier. Mais une fois en couple, pas question pour lui de tromper son partenaire. Lorsque le Capricorne s'engage c'est pour la vie. Et ce même si cela doit le rendre malheureux. Parmi les Capricorne célèbres on note : Paga des Marseillais, Carla Moreau, Jessica Thivenin, mais aussi Kate Middleton, Carla Bruni et Omar Sy.

Derrière lui, on trouve les deux autres signes de Terre : le Taureau et la Vierge. Des signes pragmatiques et loyaux. Selon l'astrologie, la Vierge a tout simplement horreur du mensonge et ne supporterait donc aucune tromperie. Pas question non plus pour elle de tolérer ce genre de faux pas de la part de son partenaire. Si elle n'inflige ça à personne, la Vierge ne tolère pas qu'on lui fasse vivre non plus. Le natif du signe étant très exigeant et mettant du temps avant de trouver la bonne personne, il lui est d'autant plus impossible de trouver une deuxième personne cochant ses innombrables critères. Adriana Karembeu, Laurent Delahousse, Loana ou encore Beyoncé sont tous des natifs de ce signe. Enfin, le Taureau, lui, est très traditionaliste. Attaché à la notion de famille, de mariage, il se montrera solide dans toute histoire qu'il vivra. S'il va voir ailleurs c'est seulement qu'il se sent délaissé et devrait donc rapidement revenir dans son nid douillet. Chez les Taureau célèbres, on retrouve Maeva Ghennam, Capucine Anav, Yannick Noah, Laetitia Casta ou Adele.

Rappelons toutefois que rien n'est si déterminé. La fidélité et l'infidélité ne dépendent heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.