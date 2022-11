Quels sont les signes astrologiques qui ont le moins de chance en amour ? Découvrez les 3 perdants !

Si certains de vos proches sont constamment en couple, d'autres à l'inverse ont bien du mal à se caser, même lorsqu'ils semblent ne pas être si bien dans leur célibat. À y regarder de plus près, vous pourriez bien même leur trouver quelques similitudes au niveau de leur signe astrologique. En tout cas, les astres ont bien leur avis sur les signes les plus malchanceux en amour. Alors vos amis célibataires endurcis et pas vraiment heureux de l'être en font-ils partie ? Si ce sont ces trois signes qui semblent ne pas être les plus chanceux en amour, c'est tout simplement en raison de leur approche de l'amour, leur manière de gérer leurs sentiments, mais aussi leur envie de vivre à deux. En effet, certains signes sont à l'inverse chanceux en amour. Il s'agit notamment des Poissons, du Cancer ou encore du Taureau et de la Vierge. Si le premier, dernier signe du zodiaque, n'est tout simplement qu'amour, le Taureau, lui, avance en amour comme un compétiteur.

Mais alors quels sont nos trois signes les plus malchanceux en amour ? Si l'amour restant intact des décennies est un rêve pour beaucoup, certains auront plus de mal à l'atteindre. Il s'agit notamment du signe du Scorpion. Même si ce signe d'Eau est particulièrement sensible, le Scorpion a un tempérament destructeur. Le natif de ce signe est le spécialiste des excès en tout genre. Ainsi, il aime à 100%, et à l'inverse n'aime pas. Ce qui rend l'amour durable assez difficile. Car s'il ne parvient pas à s'attacher, il se lassera aussi vite, ou bien tomber éperdument amoureux. Et là l'intensité pourrait en faire fuir quelques uns pas à la hauteur. Avant de rencontrer la bonne personne, le natif de ce signe connaîtra donc quelques histoires. C'est le cas de Jenifer ou encore de Florence Foresti, natives du Scorpion. Récemment tombée amoureuse d' Alexandre Kominek, humoriste de 14 ans de moins qu'elle, la maman de Toni, 15 ans, n'y croyait plus. Et à l'aube de ses 50 ans, elle semble vivre passionnément les choses. "L'amour arrive dans votre vie et vous recommencez à zéro, et vous avez 16 ans. Profitons-en !", a-t-elle fait savoir.

L'un indépendant, et l'autre exigeant... Trop ?

Le Verseau est aussi un signe qui n'est pas des plus chanceux en amour. Il faut dire que c'est le signe astrologique le plus indépendant du zodiaque. Le Verseau tient à sa liberté plus qu'à toute autre chose. Marquée par sa rupture avec Brad Pitt, il y a des années, Jennifer Aniston a connu d'autres idylles mais semble heureuse dans son actuel célibat. Native du Verseau, l'actrice tient à sa liberté. Et l'autonomie des natifs de ce signe peut parfois faire peur à l'être aimé, qui se sentira toujours en second plan. Leur amant idéal ? Quelqu'un d'aussi indépendant qu'eux. Enfin le Capricorne a lui aussi parfois du mal à trouver chaussure à son pied. Particulièrement exigeant, il a bien du mal à trouver l'âme soeur. Native du Capricorne, Kate Middleton a trouvé sa solution : épouser un prince. Précisons tout de même amis Scorpion, Verseau et Capricorne que rien n'est déterminé. L'amour ne dépend pas seulement des astres, mais aussi du parcours bien personnel de chacun. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral et non seulement le signe solaire. Vous voilà sauvés !