Quels sont les signes astrologiques qui ont le plus de chance en amour ? Découvrez les 4 heureux élus !

ces signes si chanceux, votre vie ne vient pas de prendre un quelconque tournant dramatique. L'amour pourra bien sûr frapper aussi à votre porte. Les signes astrologiques ne permettent que de représenter une infime partie de notre caractère et chaque profil astrologique est évidemment bien plus complexe que cela. L'histoire de chacun y est évidemment pour beaucoup. Et même sur le plan astrologique, d'autres données entrent en jeu, telles que l'ascendant ou encore le signe lunaire, qui ont une place capitale dans votre profil. Mais si vous aussi vous trouverez probablement chaussure à votre pied, ou serez même d'ailleurs très heureux seul.e, ces quatre signes du zodiaque, que ce soit par leur charisme fou, leur capacité à modérer toutes situations qui s'envenimeraient ou encore à cause de leur tempérament, sont plus chanceux en amour que la moyenne. Les Poissons ne sont qu'amour

S'il y a bien un signe qui s'y connaît en amour, c'est lui : le dernier du zodiaque. En effet, les Poissons sont ceux qui donneront le plus facilement la chance à quelqu'un d'entrer dans leur vie. Les natifs de ce signe n'ont pas peur de dévoiler leurs sentiments à leur crush. Ils ne sont pas vraiment adeptes de casse tête afin de savoir si l'autre est in love ou pas, ils préfèrent jouer carte sur table le plus vite possible. Quant à l'engagement, cela ne lui fait pas peur. L'intuition presque mystique, le côté rêveur et romantique du natif de ce signe ne laisse que peu de ses comparses du zodiaque insensible. Ainsi Justin Bieber, Rihanna ou encore Pierre Niney, tous trois natifs du Poissons, ont de belles histoires d'amour à leur actif. Et leur charme n'est pas à prouver...

Le Taureau, compétiteur d'amour

On peut compter sur le Taureau pour se lancer dans une relation longue. Avec le natif de ce signe, pas question d'enchaîner les amourettes de quelques heures ou quelques jours, ce dernier est le champion des relations qui durent. S'ils peuvent rester célibataires longtemps, c'est que ces derniers préfèrent la qualité à la quantité. Leur but ? Construire un foyer solide. Et Adele et George Clooney, tous deux natifs du signe, sont bien placés pour en témoigner. L'amour le vrai, ça les connaît.

Le Cancer amoureux des relations

Signe d'eau comme son ami Poissons, avec lequel il s'entend d'ailleurs si bien, le Cancer aime les relations encore plus que l'amour. Il est fait pour évoluer en couple. Signe nostalgique et émotif, il aime à se rappeler longuement ses histoires d'amour passées, et s'y accrocher. Ce signe est le signe du zodiaque le plus fidèle en amour. Il ne peut envisager une seule seconde de perdre son amoureuse.eux pour une aventure. Et il juge par ailleurs très sévèrement les infidèles. Dans la vie, le natif de ce signe cherche tout simplement son âme soeur ! Et ce n'est sûrement pas Virginie Efira Charlotte Gainsbourg ou encore Selena Gomez , natives du signe qui vous diront le contraire. La dernière a eu d'ailleurs bien du mal à se remettre de sa relation passée avec ce Poissons de Justin Bieber.

La Vierge, l'amour pragmatique

La Vierge est organisée dans tout ce qu'elle fait. Et l'amour ne déroge pas à la règle. Et avoir cette approche si pragmatique de l'amour lui confère finalement beaucoup de chance. Pas question pour le natif de ce signe d'aller perdre du temps avec quelqu'un avec qui il n'est pas compatible. La Vierge ne se lancera dans une relation que si tous les critères de son partenaire matche parfaitement avec ses attentes. Et c'est visiblement le cas de trois natifs célèbres de ce signe, Laurent Delahousse, Beyoncé ou encore Blake Lively, tous heureux en amour. Et à l'inverse du Cancer, la Vierge ne regarde jamais en arrière.