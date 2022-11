Laurent Delahousse et Alice Taglioni : "Attention quand même", leur belle photo de vacances en famille fait réagir !

A l'image d'une Léa Salamé et d'un Raphaël Glucksmann, Alice Taglioni et Laurent Delahousse ont vécu le coup de foudre lors d'une rencontre sur un plateau de télévision. Depuis 2014, le journaliste et la comédienne ne se lâchent plus d'une semelle et passent le plus de temps possible ensemble quand les emplois du temps le permettent. Pour les vacances de la Toussaint, les amoureux ont mis les voiles direction le Cap Ferret, une habitude pour la petite famille qu'ils forment avec Swann, 6 ans, et Lino, 2 ans, leurs deux enfants, et Charlie, 13 ans, le fils né de la romance entre l'actrice et Jocelyn Quivrin.

Au programme, balades en bord d'océan, jeux en famille, retrouvailles en plein air et baignades dans les eaux déchaînées de l'Atlantique. Laurent Delahousse a posté un cliché plutôt impressionnant sur son compte Instagram sur lequel figurent deux personnes en pleine baignade face à d'immenses vagues. S'il est difficile d'identifier les deux baigneurs, les fans n'ont pas attendu de savoir de qui il s'agissait pour mettre en garde la star de France 2 : "Prudence", "Belle prise de vue (attention quand même)", "Très belle photo", "C'est spectaculaire", "Faites attention quand même !" Et s'il s'agit bien d'Alice Taglioni et de Charlie ou Swann, il s'agirait d'une rare fois où le journaliste partage une photo intime.

Laurent Delahousse et Alice Taglioni ne sont pas du genre à étaler tout leur bonheur sur les réseaux sociaux. Les déclarations se comptent sur les doigts d'une main (et encore), les instants d'amour volés sont aussi précieux. L'un d'eux concernait Laurent Delahousse avec son fils Charlie. Malgré l'absence des liens du sang, le garçon et le beau-père s'entendent à merveille. Une manière de combler le vide laissé par Jocelyn Quivrin que n'aura jamais connu son petit garçon.