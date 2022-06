Alice Taglioni en couple avec Laurent Delahousse : rares confidences sur leur vie de famille

Un couple épanoui ?

Le couple s'était rencontré lors d'une interview en 2012, sur le plateau du journal télévisé de France 2. Laurent Delahousse accueillait alors la jeune femme, venue faire la promotion du film Paris-Manhattan dans lequel elle jouait au côté du chanteur Patrick Bruel. Il était, à l'époque, toujours en couple avec la journaliste Florence Kieffer, soeur de Tina, avec qui il a eu deux filles, nées en 2005 et 2008 et prénommées Liv-Helen et Sacha. Elle était déjà maman d'un petit garçon prénommé Raphaël, né d'une précédente union. Les deux journalistes s'étaient finalement séparés en 2013, sans pour autant révéler la cause de leur séparation.

Depuis, c'est donc aux côtés de la belle blonde Alice Taglioni que Laurent Delahousse semble pleinement épanoui dans sa vie amoureuse.